Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Ağrı'da gerçekleştirilen operasyonda, dört şüpheli şahsın üzerlerinde iç çamaşırlarına gizlenmiş şekilde toplam 2 kilo 76 gram metamfetamin ele geçirildi. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağrı'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kilo 76 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen N.A., S.S., S.S. ve S.S. isimli dört şüpheliyi yakaladı. Şahısların yapılan üst aramalarında iç çamaşırlarına gizlenmiş vaziyette 9 paket halinde toplam 2 kilo 76 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan dört şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI

