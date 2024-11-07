Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 144 Gram Metamfetamin ve 27 Gram Esrar Ele Geçirildi
Ağrı'da jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde, İran uyruklu bir yolcunun üzerinde 144 gram metamfetamin ve 27 gram toz esrar bulundu. 1 kişi gözaltına alındı.
Ağrı'da jandarma ekiplerince yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde yol kontrol ve emniyet uygulamasında durdurulan bir minibüste şüpheli hareketler sergileyen İran uyruklu yolcunun üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 3 paket halinde 144 gram metamfetamin ve 1 paket halinde 27 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - AĞRI