Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Ton 167 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Ağrı'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir otobüste 1 ton 167 kilogram sıvı metamfetamin bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 ton 167 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleriyle birlikte 'uyuşturucu madde ticaretinin' önlenmesine yönelik ortak operasyon düzenledi.

Ekipler tarafından İran'dan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada durdurulan bir yolcu otobüsünde, yapılan aramada 1 ton 167 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
