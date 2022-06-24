Ağrı'da tüp içerisine gizlenmiş bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

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Ağrı'da tüp içerisine gizlenmiş bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ağrı'da tüp içerisine gizlenmiş bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi Ağrı'da tüp içerisine gizlenmiş bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ağrı'da tüp içerisine gizlenmiş bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi

AĞRI - Ağrı'da tüp içerisine gizlenmiş bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ağrı'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimine bağlı ekipler, kaçakçılığın önlenmesine ve men edilmesine yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda ülkeye kaçak yollarla sigara getirileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Doğubayazıt-Gürbulak yolu üzerinde yakaladıkları araçta yaptıkları aramalar sonucunda tüp içerisine gizlenmiş bin 380 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Araçta bulunan İ.K ve Y.K isimli şahıslar hakkında ise sigara kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı.

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - 3. Sayfa

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