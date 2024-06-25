Ağrı'da Traktör ve Otomobil Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı

Ağrı"da, traktörün aniden yola çıkıp otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tutak'tan Ağrı'ya doğru seyir halinde olan M.V.B kontrolündeki 06 AB 4638 plakalı otomobil ile Kulecik kavşağında seyir halinde olan F.D.Ö kontrolündeki 04 AAC 289 plakalı traktörün

aniden yola çıkmasıyla çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, otomobil içerisinde yaralı halde bulunan M.V.B, M.S.G ve traktör sürücüsü F.D.Ö'yü ambulanslarla Tutak Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - AĞRI