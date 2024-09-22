Ağrı'da Traktör Bakımı Sırasında Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ağrı'nın merkeze bağlı Mollaosman köyünde traktörünün bakımını yaptığı sırada kafası hidrolik sisteme sıkışan şahıs hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Mollaosman köyü Konak mezrasında R.T. (52), traktörünün hidrolik sistemini tamir ettiği esnada talihsiz bir kaza sonucu kafasını araya sıkıştırdı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, R.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, yapılan incelemelerin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AĞRI