Ağrı'da Trafik Kazasında 3 Yaralı

Ağrı'da Trafik Kazasında 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Patnos ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Patnos-Erciş yolu üzerindeki Dörtyol Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Özgür Özel, Cumhuriyet'e 'kanlı darbe' diyen Çamlı'ya ateş püskürdü

Özel, Cumhuriyet'e 'kanlı darbe' diyen Çamlı'ya ateş püskürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yıl sonra Sivasspor'a veda eden Ziya Erdal'dan kulübüne sert tepki

17 yıl sonra Sivasspor'dan ayrıldı! Kulübüne çok büyük sitem etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.