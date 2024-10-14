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Ağrı'da Trafik Kazasında 10 Kişi Yaralandı

Ağrı'da Trafik Kazasında 10 Kişi Yaralandı
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yol çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen alanda iki aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Ağrı-Van karayolunun yol çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen bölümünde 65 AE 151 plakalı minibüs ile 33 PM 876 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar, ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, çekicilerle araçların kaldırılmasının ardından temizlik çalışmaları yapılarak yeniden ulaşıma açıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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