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Ağrı'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ağrı'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Şirin Deniz yönetimindeki araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen, şoför Şirin Deniz kurtarılamadı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ağrı - Van karayolunda meydana gelen trafik kazasında Şirin Deniz yönetimindeki araç, henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazanın etkisiyle araçta büyük hasar oluşurken, şoför Şirin Deniz ağır yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, olayı hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Şirin Deniz'i Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, Şirin Deniz hayatını kaybetti.

Kazanın yaşandığı bölgeye güvenlik güçleri de sevk edildi. Yol, bir süre trafiğe kapatılarak inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, kazanın oluş nedenine dair teknik incelemeler devam ediyor.

Hayatını kaybeden Şirin Deniz'in cenazesi, gerekli işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek. Şirin Deniz'in ölümü, ailesi ve sevenleri arasında büyük bir üzüntüye sebep oldu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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