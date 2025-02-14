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Ağrı'da Trafik Kazası: 8 Yaralı

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Ağrı'da çekici ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu ikisi ağır 8 kişi yaralandı. Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında çekici ile minibüs kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada ikisi ağır 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücü M. H. E. sevk ve idaresindeki çekici ile Ağrı istikametinden Patnos istikametine seyir halinde iken Tutak-Karayazı kavşağı geldiği esnada Karayazı istikametinden Ağrı-Tutak karayoluna katılmak isteyen sürücü C. B'nin sevk ve idaresindeki minibüs ile çarpıştı.

Kazada yolculardan M.G. ve minibüs sürücüsü C. B. ağır olmak üzere E.G., M. R. T., N. Ç., İ. Ç., M. B. ve M. H. E. yaralandı.

Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlatırken yaralılar Ağrı'ya sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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