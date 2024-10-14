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Ağrı'da Trafik Kazası: 8 Yaralı

Ağrı'da Trafik Kazası: 8 Yaralı
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında öğrenci servisi kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si ağır toplam 8 kişi yaralandı ve bölge halkı yolda alınmayan önlemleri eleştirdi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Ağrı-Van karayolunda meydana gelen trafik kazasında, öğrenci servisi ile bir aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralananlar arasında öğrencilerin de olduğu belirtildi.

Bölge halkı, kazanın gerçekleştiği yolun uzun süredir ciddi bir tehlike oluşturduğunu ifade etti. Yol üzerinde daha önce de çok sayıda kaza meydana gelmesine rağmen, herhangi bir önlemin alınmadığını vurgulayan vatandaşlar, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün başlattığı yol çalışmasının sürekli aksaması ve zaman aşımına uğraması nedeniyle bu kazaların yaşandığını belirtiyor. Çalışmanın yavaş ilerlemesi ve yetersiz trafik düzenlemeleri, özellikle bu güzergahta seyahat edenler için büyük bir risk oluşturmaya devam ediyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa Sağlık Patnos trafik

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