Ağrı'da tırın yakıt deposunda 272 kilo 832 gram metamfetamin ele geçirildi - Haberler

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Ağrı'da tırın yakıt deposunda 272 kilo 832 gram metamfetamin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Ağrı'da tırın yakıt deposunda 272 kilo 832 gram metamfetamin ele geçirildi

Ağrı'da bir tırın yakıt deposu içerisine yapılmış gizli bölmede piyasa değeri 205 milyon TL olan 272 kilo 832 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Ağrı'da bir tırın yakıt deposu içerisine yapılmış gizli bölmede piyasa değeri 205 milyon TL olan 272 kilo 832 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 4 Haziran'da İran'dan Türkiye'ye sınırına giriş yapmak için gelen bir tır, x-ray taramasında şüpheli çıkınca, narkotik dedektör köpekleri ile arama arama yapıldı. Arama köpeklerinin yakıt deposu kısmına gelince uyarı vermesi üzerine incelemeye alınan tırın yakıt deposu içerisinde doğal olmayan bir bölmenin olduğu tespit edildi. Bölmeyi açan ekipler piyasa değeri 205 milyon TL olan 272 kilo 832 gram metamfetamin hidroklorür maddesi ele geçirdi.

Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Doğubeyazıt Ağrı 3. Sayfa Haberler

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