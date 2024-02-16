Ağrı'da terör örgütüne yardım ve hırsızlık suçundan aranan 2 şahıs yakalandı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca Patnos ve Diyadin ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık ve mala zarar verme suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y ve örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.G.S isimli şahıslar yakalanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI