Ağrı'da tefecilik operasyonlarında 16 kişi gözaltına alındı

Ağrı'da 3 ilçede yapılan eş zamanlı tefecilik operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca "Örgütlü Olarak Tefecilik ve Nitelikli Yağma" suçları kapsamında Diyadin, Doğubayazıt ve Tutak ilçelerindeki 22 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 116 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 8 adet tabanca, 242 adet tabanca fişeği, 11 adet ruhsatsız av tüfeği, 36 adet av tüfeği fişeği, 255 bin TL nakit para, 62 adet 500 bin TL değerinde ziynet eşyası, 31 adet toplamda 2 milyon 57 bin 700 TL tutarında senet, 10 adet 609 bin TL tutarında çek, 35 adet tapu senedi, 17 adet cep telefonu ve çok sayıda alacak-verecek defteri ve ajanda ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa