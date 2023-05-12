Üye Girişi
Haberi Paylaş
Ağrı'da tarihi eser niteliğinde 562 sikke ele geçirildi

Ağrı'da tarihi eser niteliğinde 562 sikke ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Ağrı'da Bizans dönemi figürü bulunan tarihi eser niteliğinde 562 sikke bulunduİl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları 42 KL 2700 plakalı araçta kentte bulunan vatandaşları sahte define yalanları ile dolandıran H.A ve C.

Ağrı'da Bizans dönemi figürü bulunan tarihi eser niteliğinde 562 sikke bulundu

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları 42 KL 2700 plakalı araçta kentte bulunan vatandaşları sahte define yalanları ile dolandıran H.A ve C.İ isimli şahısları yakaladı. Araçta yapılan aramada ise 562 adet, üzerinde Bizans dönemi figürü bulunan tarihi eser niteliğinde değerlendirilen sikkeler ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şahısların adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ağrı 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title