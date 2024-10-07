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Ağrı'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: Çok Sayıda Eşya Ele Geçirildi

Ağrı'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: Çok Sayıda Eşya Ele Geçirildi
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Ağrı'da yapılan operasyonda 65 adet sikke, 120 tarihi obje, 1 metal bilezik ve 8 toprak çömlek ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'da düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser olduğu değerlendirilen eşya ele geçirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kültür ve

Tabiat Varlıkları Kaçakçılığıyla mücadele doğrultusunda,

Taşlıçay ve Doğubayazıt ilçelerinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 65 adet sikke, 120 adet muhtelif renk ve boyutlarda tarihi obje, 1 adet metal bilezik, 8 adet muhtelif boyutlarda toprak çömlek ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kültür Sanat Kaçakçılık Operasyon Güvenlik 3-sayfa Kültür Hukuk Suç

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