Ağrı'da suç işleyen şahıs Aydın'da yakalandı

Ağrı ilinde çeşitli suçlara karışan ve hakkında 21 yıl hapis cezası bulunan şahıs Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Ağrı ilinde çeşitli suçlara karışan bir suçluyu yakalamak için harekete geçti. Ekipler yaptıkları takip sonucunda, bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak ve yer temin etmek, tehdit, kasten yaralama suçlarından aranması bulunan ve hakkında 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı. Şahıs işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN