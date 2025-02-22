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Ağrı'da Suç Çetesi Operasyonu: 8 Şahıs Yakalandı

Ağrı'da Suç Çetesi Operasyonu: 8 Şahıs Yakalandı
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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, tefecilik, yağma ve kasten öldürmeye teşebbüs gibi suçlardan kaydı bulunan 8 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Ağrı'da çeşitli suçlardan kaydı bulunan 8 şahıs polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, "tefecilik, yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve hakaret" gibi suçlarla bağlantılı şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Suça karışan 8 şüpheli yakalanarak adli mercilere teslim edildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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