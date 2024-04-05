Ağrı'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 4 şahıs tutuklandı

Ağrı'da sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi, 4 şahıs tutuklandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 15 Aralık 2023 tarihinden itibaren Ağrı ve Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülmekte olan, sokak satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında 7 şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 4 şahıs tutuklanırken, 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari olan 1 şahsın yakalanması için operasyonların devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan operasyon süresince yapılan ara yakalamalarda ve operasyonlarda 8 gram metamfetamin, 25,33 gram esrar, 4 adet sentetik ecza, 2 kök kenevir, 5 adet cam aparat, 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. - AĞRI