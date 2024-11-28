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Ağrı'da Sokak Satıcılarına Yönelik Dev Operasyon

Ağrı'da Sokak Satıcılarına Yönelik Dev Operasyon
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Ağrı'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 15 sokak satıcısı tutuklandı. 162 personel ve özel harekat ekipleriyle düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Ağrı'da sokak satıcılarına dev operasyon

AĞRI - Ağrı'da "Sokak Satıcılarının Yakalanmasına" yönelik yapılan çalışmalarda 15 kişi tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "Sokak Satıcılarının Yakalanmasına" yönelik devam eden çalışmalar sonucunda tespit edilen 16 sokak satıcısının yakalanması amacıyla 162 personel, 6 özel harekat ekibi ve 2 narkotik köpeğiyle 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda

6,14 gram esrar, 72,45 gram metamfetamin, 11 Adet sentetik ecza,3 adet tüfek, 3 adet tabanca ve 5 Adet uyuşturucu içiminde kullanılan (Payp) aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 15 şahıs ifade işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN - 3.Sayfa
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