Ağrı'da sınır dışı edilen 227 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi - Ağrı'da sınır dışı edilen 227 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi Ağrı'da yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 227 Afgan göçmen, sınır dışı edilerek uçakla ülkelerine gönderildi. - Ağrı'da sınır dışı edilen 227 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi AĞRI - Ağrı'da yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 227 Afgan göçmen, sınır dışı edilerek uçakla ülkelerine gönderildi. Türkiye genelinde düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Ağrı'da güvenlik güçleri tarafından yakalandıktan sonra İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezinde tutulan 227 Afgan göçmen, İl Göç İdaresi ekiplerinin koordinesinde ve jandarma eşliğinde Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanına getirildi. Sınır dışı işlemlerinin ardından uçağa alınan Afgan göçmenler Ariana Afgan Havayolları'nın tarifesiz seferiyle ülkelerine gönderildi. İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Ağrı'da sınır dışı edilen 227 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi - Haberler

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