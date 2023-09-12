Ağrı'da Silahlı Saldırı Sonucu 2 Ölü, 2 Yaralı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaşanan silahlı saldırıda bir kişi eşini ve kayınbiraderini öldürdü, kayınvalidesi ile kayınbiraderinin eşini yaraladı. Şüpheli, jandarma ve polis ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı.