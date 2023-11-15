Ağrı'da silahlı kavga sonucu 2 kişi tutuklandı

Ağrı'nın merkeze bağlı Murat mahallesinde çıkan silahlı kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kaçan şüpheliler ise Asayiş Şube Ekipleri tarafından yakalandı. Tutuklanan şahıslardan biri kadın, diğeri erkektir.

Ağrı'da bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Ağrı'nın merkeze bağlı Murat mahallesinde aralarında husumet bulunan şahıslar arasında çıkan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından kaçan Ö.K., B. K. ve B.K. Asayiş Şube Ekipleri tarafından yapılan operasyon neticesinde suç aleti tabancayla beraber yakalandı. Şahıslardan Ö.K. ve B.K. adli makamlarca tutuklanırken, B.K. isimli kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AĞRI