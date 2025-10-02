Haberler

Ağrı'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Ağrı'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı
Ağrı'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı. Olay, Adalet Sarayı çıkışında meydana geldi ve çok sayıda polis ve sağlık ekibi müdahale etti.

Ağrı'da Dörtyol Kavşağı'nda iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, ikisi ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, aralarında geçen yıldan bu yana husumet bulunan ve Ağrı'nın Murathan köyünde yaşayan iki aile, bugün Ağrı Adalet Sarayı'ndaki dava çıkışı karşı karşıya geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Karşılıklı açılan ateş sonucu 4 kişi yaralandı.

Olay sırasında Adalet Sarayı'nda görevli polisler anında müdahale ederken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - AĞRI

