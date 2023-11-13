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Ağrı'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ağrı'da Murat Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olaya karışan şüpheliler gözaltına alındı.