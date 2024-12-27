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Ağrı'da Silah Ticareti Yapan 16 Kişi Gözaltına Alındı

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Ağrı'nın Patnos ilçesinde düzenlenen operasyonda, silah ticareti yaptığı belirlenen 16 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda ruhsatsız silah ve malzemeler ele geçirildi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde silah ticareti yaptığı belirlenen 16 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri savcılık koordinesinde silah ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 16 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda; 11 ruhsatsız tabanca, 13 tabanca şarjörü, 82 adet tabanca fişeği, 7 ruhsatsız av tüfeği, 1 adet yiv-setli tabanca namlusu, 1 tabanca gövdesi, 1 tezgah tipi matkap, 1 normal matkap, 1 taşlama makinesi, 1 mengene, 1 spiral ve tabanca imalatında kullanılan çeşitli parçalar ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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