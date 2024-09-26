Ağrı'da Sıkışan Yavru Köpek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Ağrı'nın merkeze bağlı Ballıbostan köyünde yavru köpek, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, Ballıbostan köyünde yaşayan Eymen, yavru köpeğiyle oyun oynarken, köpek park halindeki bir aracın altına girdi ve sıkıştı. Yavru köpeğini sıkıştığı yerden çıkaramayan Eymen, durumu ailesine bildirdi. Küçük çocuğun gözyaşlarına hakim olamadığı olayda, aile vakit kaybetmeden itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda yavru köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Köpeğine tekrar kavuşan Eymen büyük bir sevinç yaşarken, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Olayda yavru köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - AĞRI