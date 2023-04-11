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Ağrı'da 'Polis Haftası' kutlandı

Ağrı'da "Polis Haftası" kutlandı

3. Sayfa Haberleri

Ağrı'da Türk Polis Teşkilatının 178'inci yıl dönüm nedeniyle Abide Meydanı'nda kutlama töreni düzenlendi.

Ağrı'da Türk Polis Teşkilatının 178'inci yıl dönüm nedeniyle Abide Meydanı'nda kutlama töreni düzenlendi.

Ağrı'da, Türk Polis Teşkilatının 178'inci yıl dönüm nedeniyle Abide Meydanı'nda çelenk töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelengi Atatürk anıtına bırakan ardından İl Emniyet Müdürü Hasan Aydın, konuşma yaptı.

Program, daha sonra kent merkezinde kortej geçişi ile sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ağrı 3. Sayfa Haberler

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