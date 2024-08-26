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Ağrı'da terör örgütünün barınma alanlarına operasyon

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Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK Terör Örgütünün barınma alanlarına yönelik yapılan operasyonda, bir mağarada yapılan aramada 7 adet dolu büyük mutfak tüpü, 15 adet boş büyük mutfak tüpü, 13 adet örgütsel yayın ve 1 adet akü ele geçirildi.

Ağrı'da, terör örgütünün barınma alanlarına yönelik yapılan operasyonda çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK Terör Örgütünün barınma alanlarına yönelik icra edilen Tendürek Dağı Şehit Jandarma Çavuş Serkan Özdemir Operasyonu doğrultusunda tespit edilen bir mağarada arama yapıldı. Yapılan aramada 7 adet dolu büyük mutfak tüpü, 15 adet boş büyük mutfak tüpü, 13 adet örgütsel yayın ve 1 adet akü ele geçirildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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