Ağrı'da terör örgütünün barınma alanlarına operasyon

Ağrı'da, terör örgütünün barınma alanlarına yönelik yapılan operasyonda çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK Terör Örgütünün barınma alanlarına yönelik icra edilen Tendürek Dağı Şehit Jandarma Çavuş Serkan Özdemir Operasyonu doğrultusunda tespit edilen bir mağarada arama yapıldı. Yapılan aramada 7 adet dolu büyük mutfak tüpü, 15 adet boş büyük mutfak tüpü, 13 adet örgütsel yayın ve 1 adet akü ele geçirildi. - AĞRI