Ağrı'da, PKK/KCK Terör Örgütünün barınma alanlarına yönelik yapılan operasyonda 2 mağara içinde çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Ağrı'da PKK/KCK barınma alanlarına yapılan aramada çok sayıda malzeme ele geçirildi

Ağrı'da, PKK/KCK Terör Örgütünün barınma alanlarına yönelik yapılan operasyonda 2 mağara içinde çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK Terör Örgütünün barınma alanlarına yönelik yapılan şehit Uzman Jandarma 6. kademe Çavuş Yılmaz Özden 2023-37 Operasyonu doğrultusunda tespit edilen 2 ayrı mağara içerisinde yapılan aramalarda,

27 adet dolu büyük mutfak tüpü, 12 adet dolu küçük tüp, 2 adet toplam 20 metre branda, 5 Adet beş litrelik boş bidon ele geçirildi. - AĞRI