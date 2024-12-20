Ağrı'da Petrol İstasyonunda Yangın Çıktı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir petrol istasyonunun deposunda tadilat sırasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı yolu üzerinde bulunan bir petrol istasyonunun yağ deposunda tadilat çalışmaları sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AĞRI