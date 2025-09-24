Haberler

Ağrı'da Otomobil Çarpması Sonucu 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 17 yaşındaki Berat Aslan, karşıdan karşıya geçerken bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili incelemeler başlatıldı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen kazada 17 yaşındaki genç, otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre ilçeye bağlı Örendik (Kürdegaz) köyü Değirmendüzü mevkiinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Berat Aslan'a, hızla ilerleyen bir araç çarptı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu Aslan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza anına ait görüntülerde çevredeki insanların panik içinde yardıma koştuğu anlar yer aldı.

Aslan'ın cenazesinin, Örendik köyünde toprağa verileceği bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
