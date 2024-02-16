Ağrı'da Otobüste Gümrük Kaçağı Yüzükler Ele Geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, bir yolcu otobüsünde yapılan aramada yaklaşık 250 bin lira değerinde gümrük kaçağı 145 gümüş yüzük ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümrük Muhafaza ve Gümrük Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelleriyle birlikte, Doğubayazıt ilçesinde gümrük sahasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada, çeşitli yerlere gizlenmiş vaziyette, piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan gümrük kaçağı 145 gümüş yüzük ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmaların aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - AĞRI