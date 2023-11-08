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Ağrı'da otobüste 1 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı

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3. Sayfa Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yol kontrol uygulama noktasında durdurdukları otobüste yaptıkları aramada, 1 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Ağrı'da otobüste 1 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yol kontrol uygulama noktasında durdurdukları otobüste yaptıkları aramada, 1 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Ağrı 3. Sayfa Haberler

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