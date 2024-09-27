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Ağrı'da Okul Servis Şoförlerine Trafik Güvenliği Eğitimi

Ağrı'da Okul Servis Şoförlerine Trafik Güvenliği Eğitimi
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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, okul servis aracı şoförlerine güvenli sürüş ve trafik güvenliği konularında eğitim programı düzenledi. Eğitim 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında gerçekleştirildi ve yıl boyunca devam edecek.

Ağrı'da, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince öğrencilerin güvenle ulaşım sağlayabilmeleri amacıyla okul taşıtı şoförlerine eğitim verildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, öğrencilerin ve vatandaşların gitmek istedikleri noktalara en güvenli şekilde ve en kısa sürede ulaşmalarını sağlamak amacıyla, Ağrı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı ile koordineli şekilde, odaya kayıtlı ve aktif olarak okul servis aracı kullanan sürücülere eğitim verildi. 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında "Güvenli Sürüşün Temel Kuralları ve Trafik Güvenliğinde Sürücü Sorumluğu" gibi konularda Ağrı Halk Eğitim Merkezinde 98 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen eğitim program, tüm okul servis aracı şoförlerine ulaşılıncaya kadar eğitim yılı boyunca devam edecek. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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