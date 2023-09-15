Ağrı'da okul çevreleri ve siber güvenlik denetimi

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde ve siber ortamda güvenliği sağlamak için denetimlerini artırdı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde ve siber ortamda güvenliği sağlamak için denetimlerini artırdı.

İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, okul çevrelerinde bulunan iş yeri sahipleri ve vatandaşlarla bir araya gelerek, çocukların huzur ve güvenliği için alınan tedbirleri anlattı.

Öte yandan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de SİBERAY faaliyetleri kapsamında, vatandaşları güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı ve siber zorbalık konularında bilgilendirdi. Ekipler, özellikle çocuk ve gençleri siber suçlara karşı uyardı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam edeceğini duyurdu. - AĞRI