Ağrı'da Narkotik Operasyonu: 761 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 761 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyuşturucuya karşı sadece Türkiye için değil, tüm insanlık için mücadele verildiğini belirtti. Yerlikaya, " Ağrı'da yaptığımız operasyonumuzla 761 kilogram metamfetamin ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar verilmesini engelledik. EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız ve Ağrı Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonumuzda yabancı uyruklu 2 şüpheliyi yakaladık. Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak" dedi. - ANKARA