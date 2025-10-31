Haberler

Ağrı'da Narkotik Operasyonu: 761 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'da düzenlenen narkotik operasyonunda 761 kilogram metamfetaminin ele geçirildiğini ve 2 yabancı uyruklu şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadelede Türkiye'nin kararlılığını vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 761 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyuşturucuya karşı sadece Türkiye için değil, tüm insanlık için mücadele verildiğini belirtti. Yerlikaya, " Ağrı'da yaptığımız operasyonumuzla 761 kilogram metamfetamin ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar verilmesini engelledik. EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız ve Ağrı Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonumuzda yabancı uyruklu 2 şüpheliyi yakaladık. Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa


