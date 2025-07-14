Ağrı'da Motosiklet Taksiye Çarptı: Eş ve Eşi Hayatını Kaybetti

Ağrı'da Motosiklet Taksiye Çarptı: Eş ve Eşi Hayatını Kaybetti
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Ağrı'da bir motosikletin ticari taksiye çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ve eşi ağır yaralandı, hastanede hayatlarını kaybetti.

Ağrı'da motosikletin ticari taksiye çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ile eşi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 13.45 sıralarında Erzurum Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasan Taylı (61) yönetimindeki 34 LE 8986 plakalı motosiklet, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası önünde U dönüşü yapmak için duraklayan Mahir A. idaresindeki 04 T 0038 plakalı ticari taksinin arka tamponuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Hasan Taylı ile arkasında yolcu olarak bulunan eşi Miyase Taylı (59) metrelerce savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan karı koca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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