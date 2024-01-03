Ağrı'da Metanfetamin, Esrar ve Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Ağrı'da jandarma ekiplerince metanfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ile Doğubayazıt ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde, krema kutuları içerisine saklanmış şekilde 13 kilo 626 gram olan Metamfetamin, 222 gr esrar ve 148 adet Uyuşturucu hap ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı. - AĞRI