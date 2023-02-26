Ağrı'da lastiği patlayan tır devrildi: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Ağrı'da lastiği patlayan tır devrildi. Ağrı'da lastiği patlayan tır devrildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Erzurum'dan Ağrı'ya seyir halinde olan 41 VL 716 plakalı tırın lastiğinin patlaması üzerine sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrularak yan yatan tırda bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevre hastanelere götürdü. - AĞRI Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Erzurum Ağrı 3. Sayfa Haberler

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