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Ağrı'da Köy Yolları İyileştirildi

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Ağrı merkezine bağlı köylerde yol iyileştirme çalışmaları tamamlandı. Ağrı Valiliği, köy yollarının kumlama, bakım ve onarım işlemlerinin sürdüğünü açıkladı.

Ağrı'da, il merkezine bağlı köylerde yol iyileştirme çalışmaları tamamlandı.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, il özel idaresi ekiplerinin, Ağılbaşı-Eğribelen köyleri arasındaki 5 kilometrelik yol ile köy içi yollarda kumlama, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdiği belirtildi. Sarıdoğan köyünde de köy içi yol kumlama, reglaj ve bakım çalışmaları tamamlandı.

Açıklamada, "Köy yollarımızı iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor. Köylerimizin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarımız aralıksız sürdürülecektir. Köylerimize hizmet için her zaman sahadayız. Altyapı iyileştirmeleri ve hizmet yatırımlarıyla köylerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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