Ağrı'da Kişisel Bilgileri Sızdırıp Kredi Çeken 3 Şahıs Tutuklandı

Ağrı'da bazı vatandaşların kişisel bilgilerini sızdırıp kredi çeken 3 şahıs tutuklandı.

Ağrı'da, bilişim sistemleri üzerinden 5 kişinin kişisel bilgilerine erişen ve kredi çeken M.B., E.Y., B.F. isimli şahıslar, çektikleri krediyle harcamalar yaptı. İsimlerine kredi çekildiğini fark eden 5 kişi, Ağrı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne giderek durumu bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler M.B, E.Y, B.F.'yi gözaltına aldı. Şahıslar yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI