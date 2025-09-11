Ağrı'da Kırmızı Işık İhlali Sonucu Trafik Kazası: 3 Yaralı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Patnos ilçesinde bulunan sanayi kavşağında kırmızı ışık ihlali sonucu iki araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AĞRI