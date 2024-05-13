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Ağrı'da kaza: 2 ölü, 5 yaralı

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Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazada iki araç çarpıştı ve olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alındı.

Ağrı'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Sarıcan köyü mevkisinde V.Y'nin kullandığı

64 ACF 154 plakalı hafif ticari araç ile C.Ü. kontrolündeki 23 AAR 621 plakalı minibüs çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerime olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler araçlarda sıkışan 6 kişiyi kurtararak ambulanslara aldı. Meydana gelen olayda 1 yaşındaki A.A'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirlenirken hastaneye kaldırılan yaralılardan M.A'nın da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Yaralı olan 5 kişinin tedavisinin devam ettiği bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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