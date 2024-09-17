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Ağrı'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

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Ağrı'da 'kasten öldürme' suçundan 29 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası kesinleşen K.A.B., polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Ağrı'da "kasten öldürme" suçundan 29 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu, hakkında yakalama kararı bulunan K.A.B isimli şahsın 16 Eylül 2024 tarihinde yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Kasten öldürme" suçundan uzun süredir aranan şahsın, yakalandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk Polis Ceza Suç

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