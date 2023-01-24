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Ağrı'da karısını ve yabancı uyruklu çobanı vuran adam intihar etti

3. Sayfa Haberleri

Ağrı'da sabah saatlerinde cinnet geçiren adam, karısı ve yabancı uyruklu çobanı vurduktan sonra intihar etti.

Ağrı'da sabah saatlerinde cinnet geçiren adam, karısı ve yabancı uyruklu çobanı vurduktan sonra intihar etti.
Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Değirmenoluğu köyünde sabah saatlerinde ahıra giden giden İ.G, önce eşiyle yasak aşk yaşadığı iddia edilen yabancı uyruklu çobanı daha sonra karısı Ş.G'yi pompalı tüfekle vurduktan sonra intihar etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eleşkirt Ağrı 3. Sayfa Haberler

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