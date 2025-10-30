Haberler

Ağrı'da Kara Saplanan Araçtaki İki Kişi Kurtarıldı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kara saplanan bir araçta mahsur kalan iki kişi, AFAD ve jandarma ekiplerinin başarılı operasyonu ile kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Bezirhane köyünde kara saplanan araçta mahsur kalan 2 kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, dün saat 18.48 sıralarında, Doğubayazıt ilçesi Bezirhane köyü Balıkgölü mevkiinde bir aracın kara saplandığı ve araçtaki 2 kişinin mahsur kaldığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarla olay yerine Ağrı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Taşlıçay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bölgedeki olumsuz hava ve yol şartlarına rağmen ekipler tahliye çalışmalarına başladı. AFAD'dan 1 birim amiri, 3 arama kurtarma personeli ve 2 araç, jandarmadan ise 3 personel ve 1 araç olmak üzere toplam 7 personel ve 3 araçla yapılan tahliye çalışması sonucunda araçtaki 2 vatandaş, bulundukları yerden kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
