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Ağrı'da Kar Yağışı Nedeniyle Kamyonet Devrildi

Ağrı'da Kar Yağışı Nedeniyle Kamyonet Devrildi
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Ağrı'da yoğun kar yağışı sonucu bir kamyonet devrildi. Sürücü, kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağrı'da yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazada bir kamyonet devrildi, sürücü ölümden döndü

Edinilen bilgilere göre, saat 18.00 sıralarında, S.Y. idaresindeki 41 VC 339 plakalı kamyonet, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hanibaba Caddesi üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yan yattı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. S.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazanın olduğu bölgede o sırada kimsenin bulunmaması, facianın önüne geçti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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