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Ağrı'da Kamyonet Devrildi: İki Yaralı

Ağrı'da Kamyonet Devrildi: İki Yaralı
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Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet devrildi, iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Ağrı'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonetin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 06 EAF 503 plakalı kamyonet, Hamur ilçesinden Ağrı il merkezine seyir halindeyken kontrolden çıkarak orta refüjü aşıp karşı şeride savrularak devrildi. Kazada kamyonette bulunan Doğan K. ve Yunus T. isimli iki kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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