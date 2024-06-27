Ağrı'da kaldırıma çarpan araç hurdaya döndü.

Edinilen bilgilere göre, A.A. kontrolündeki 04 AAS 074 plakalı hafif ticari araç, Hanibaba Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırıma çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araç içinde bulunan 3 kişiyi ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kazada araç kullanılamaz hale geldi. - AĞRI