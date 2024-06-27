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Ağrı'da kaldırıma çarpan araç hurdaya döndü

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A.A. kontrolündeki 04 AAS 074 plakalı hafif ticari araç, Hanibaba Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırıma çarptı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde bulunan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'da kaldırıma çarpan araç hurdaya döndü.

Edinilen bilgilere göre, A.A. kontrolündeki 04 AAS 074 plakalı hafif ticari araç, Hanibaba Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırıma çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araç içinde bulunan 3 kişiyi ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kazada araç kullanılamaz hale geldi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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